StageUp guardda al futuro con una nuova identità visiva e nuovi progetti

StageUp, tra le aziende di riferimento nei servizi di ricerca ed advisoring, annuncia una nuova identità visiva, con un aggiornamento grafico e stilistico, che guarda al futuro basandosi sui solidi fondamenti costruiti durante gli oltre 20 anni di storia.

La società ha deciso di intraprendere questa azione di rinnovamento dopo attenti studi legati all’importanza che, al giorno d’oggi, hanno le immagini che accompagnano i brand: il tutto, dopo un proficuo scambio di opinioni ed un confronto con partner, clienti e collaboratori.

Così, “La rosa dei venti” – il simbolo che affianca il nome della società nel logo – è stata aggiornata con uno stile che riflette innovazione e modernità, e rappresenta la volontà dell’azienda di guidare i propri clienti verso nuove ed importanti opportunità. Il pittogramma sarà accompagnato dal pay-off “Conoscere. Innovare. Competere”, i valori sui quali si basa la società nel fornire conoscenze approfondite attraverso una innovazione costante che permetta di competere efficacemente sul mercato.

L’azienda ha ampliato la sua gamma di servizi di consulenza e ricerca investendo su tre pilastri che sono, e saranno, al centro dell’evoluzione dei mercati e delle strategie aziendali: sostenibilità, impatto e digitalizzazione. Questo permette e permetterà di affiancare i clienti a 360°:

· nella transizione ESG (ambiente e governance) con particolare riferimento al tema delle partnership;

· nella valutazione ex-ante ed ex-post di valutazioni di impatto economico, sociale, ambientale e comunicazionale di progetti, eventi e programmi;

· nella creazione di valore nascente dalla digitalizzazione di processi e servizi.

Il rebranding ha permesso anche la costruzione di una immagine coordinata rappresentativa delle 2 aree di affari in cui StageUp opera: Research and Advisoring, che fornisce servizi di ricerca e consulenza di direzione nei settori della comunicazione e del marketing, con particolare riferimento ai comparti dello sport, della cultura, dello spettacolo e del terzo settore, e Digital Service che offre soluzioni innovative mono e multicliente basate su business intelligence, applicazioni, servizi web-based e blockchain.

Giovanni Palazzi – Presidente di StageUp: “Da oltre 20 anni, StageUp offre servizi basati su qualità e innovazione, con l’obiettivo di permettere ai clienti di comprendere i fenomeni e realizzare progetti che consentano la creazione di valore tangibile per le organizzazioni e le persone. Nella consapevolezza che i driver del futuro sono già presente, abbiamo investito su persone, competenze e servizi che, unendosi a quelli già esistenti, costituiranno un forte vantaggio competitivo per i clienti. La nuova immagine coordinata è nata da questa volontà di lanciarci nel domani mantenendo il meglio dell’oggi, rendendo visibile questo sforzo verso tutti i nostri stakeholder”.

Federico Gaetano– CEO StageUp: “In un mondo in continua evoluzione, anche l’ambito della consulenza e della ricerca nei mercati dello sport, della cultura, dell’intrattenimento e del terzo settore stanno cambiando. È proprio in questa direzione che, come StageUp, abbiamo deciso di impegnarci in grado di cogliere tre grandi sfide: la digitalizzazione dei formati e dei processi d’acquisto, la responsabilità sociale d’impresa e, ultima ma non ultima, la valorizzazione dei ritorni ottenuti attraverso metodologie che pongano al centro l’abbinamento dei marchi di sponsor e sponsorizzato. Siamo certi che, anche con il nostro apporto, tutti i player di mercato saranno in grado di essere più competitivi condividendo il valore creato con territorio, ambiente e comunità”.

