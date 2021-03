F1: MCLAREN ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON BITCI.COM

(di Lorenzo Di Nubila) – La McLaren ha annunciato una nuova collaborazione con Formula Uno. – Laha annunciato una nuova collaborazione con Bitci.com , che diventerà partner ufficiale del team McLaren di

Nei prossimi mesi, McLaren e Bitci.com lanceranno il proprio fan token ufficiale, primo del suo genere in Formula Uno. Il token funzionerà su Bitci Chain, piattaforma sviluppata da ingegneri e sviluppatori di software turchi.

In base alla partnership, il marchio Bitci.com sarà presente sulle auto da corsa McLaren MCL35M e sui caschi dei piloti Lando Norris e Daniel Ricciardo.

In riferimento a ciò, Mark Waller, Chief Commercial Officer McLaren Racing, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare Bitci.com come partner ufficiale del nostro team. Questa partnership sarà la prima del suo genere. Non vediamo l’ora di lavorare con Bitci.com e di vedere il marchio per la prima volta sulla MCL35M”.