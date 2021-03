COLLABORAZIONE TRA F1 E DRIVE COFFEE PER UNA NUOVA PARTNERSHIP

Ben Pincus, direttore delle partnership commerciali della Formula Uno, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare Drive Coffee come fornitore ufficiale di caffè della Formula Uno in vista della nuova stagione. Il loro prodotto di alta qualità, l’approccio incessante al miglioramento e la passione per lo sport ci consentiranno di raggiungere i fan in un modo nuovo”.

Oltre a ciò, le due parti collaboreranno ad una gamma esclusiva di prodotti per il caffè che saranno venduti sia online che nei negozi di alimentari di tutto il mondo.