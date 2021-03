Uno sponsor saudita per le moto di Valentino Rossi

Tanal Entertainment Sport & Media, la holding del principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud del Regno d’Arabia Saudita, e VR46 Team, la società di Valentino Rossi lavoreranno insieme nel settore dei motorsports. Un accordo di sponsorizzazione in Moto GP e Moto 2 per il campionato 2021, per lanciare un’immagine internazionale dell’Arabia Saudita e della sua Vision futurista.

Tanal Entertainment Sport & Media, con partner internazionali provenienti dalla Corea del Sud e dall’Italia, svolge un ruolo speciale nella promozione della Saudi Vision 2030 e dell’innovazione. Il mondo del racing prelude alla realizzazione di ulteriori progetti per veicolare attraverso lo sport alcuni imponenti progetti green-iper tecnologici e carbon free, in cui tutte le più grandi aziende al mondo sono impegnate in Arabia Saudita, oltre alla realizzazione di progetti industriali nel settore della mobilità, con l’obiettivo di realizzare nuovi modelli di veicoli ibridi, elettrici ed a idrogeno e un centro di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali compositi.