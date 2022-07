Svelate le nuove maglie di gioco dell’APOEL FC

APOEL FC, squadra che milita nella massima divisione del campionato cipriota, e Macron hanno presentato le nuove maglie ‘Home’ e ‘Away’ che i gialloblù indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica.

La nuova ‘Home’ è a girocollo con bordo in maglieria blu e bianco. Il giallo e il blu, tradizionali colori del club, sono presenti nella parte anteriore della maglia in bande verticali arricchite da una grafica geometrica in stampa sublimatica, tono su tono con effetto pixelato e leggermente sfumato. Il disegno continua anche sulle maniche con bordi in blu. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con un particolare del logo della squadra sullo sfondo e la scritta ΑΠΟΕΛ EΛΛΉΝΩΝ (APOEL ELLENICA), mentre nel retrocollo esterno è stampata in blu la scritta APOEL FC. Sul petto, a destra, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore lo stemma del club cipriota. I pantaloncini sono blu con coulisse bianche, i calzettoni gialli hanno due bande blu sul bordo superiore e una al centro.

La versione ‘Away’, che è stata disegnata e votata dai tifosi dell’APOEL tra oltre 250 proposte grafiche arrivate dai tifosi stessi, è bianca con collo a V con bordo in grigio chiaro. Le maniche hanno il bordo con tre linee blu-giallo-blu e una più ampia arancione. Sul corpo centrale della maglia, in stampa sublimatica, sono presenti delle sottili bande diagonali, sempre in grigio chiaro, che dalla spalla destra, man mano, sfumano verso il fondo, dove, sempre in stampa sublimatica, è inserito l’anno di fondazione del club: 1926. Dalla spalla sinistra parte un’ampia banda verticale inizialmente in blu che si spezza sul petto all’altezza dello stemma della squadra e poi prosegue in giallo con righe sempre più sottili che sfumano verso il basso. Il backneck è personalizzato come nella Home e nel retrocollo, in giallo, è presente la scritta APOEL FC.