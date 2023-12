Eventi: Milano e la Lombardia, padel da record: +33% per campi e strutture

Nella mappatura che delinea lo sviluppo del padel in Italia, c’è una regione al comando – rispetto al bilancio della stagione 2022 – dalla forte connotazione sportiva: è la Lombardia, che per numero di campi e strutture fa segnare nel 2023 un eloquente +33% rispetto all’anno precedente. Nessun’altra regione è andata così ‘veloce’ nella realizzazione di nuove strutture. Non stupisce, dunque, il successo di grandi eventi internazionail come il Premier Padel P1 in programma in questi giorni a Milano, show che lo scorso anno, con i migliori giocatori al mondo in campo, ha certamente creato un effetto ‘boost’ per la pratica amatoriale nella regione.

Un primato che l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, ha così commentato: «Il padel ha il grande merito di riuscire a coinvolgere e appassionare anche chi abitualmente non pratica attività sportiva. Grazie anche alle app, il tessuto amatoriale che gioca a padel si alimenta e rinforza anche sotto il profilo della socialità. Tutto ciò è uno stimolo a migliorare il proprio stile di vita, soprattutto se si pensa al lungo periodo di inattività vissuto durante la pandemia e che ha portato all’isolamento di tanti giovani. Se Milano – prosegue la Riva – e la Lombardia sono riconosciuti punti di riferimento a livello nazionale per l’impiantistica vuol dire che si è lavorato e si sta lavorando nella giusta direzione, sia per quanto riguarda i grandi eventi come il Premier Padel Milano, che per l’offerta proposta da associazioni e società sportive e per ciò che concerne la promozione di questo sport, con l’impegno a rispettare le esigenze delle persone e del territorio». A tutto questo si affianca un chiaro effetto in tema di turismo sportivo: lo scorso anno circa 20mila spettatori dei 27mila che hanno seguito all’Allianz Cloud il Premier Padel Milano, provenivano da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.