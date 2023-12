Cosa cambia dal 2025 nella trasmissione dei match della Premier League

Cresce il valore dei diritti tv (“domestici”) della English Premier League (+4% rispetto al contratto precedente), che, dal 2025 (e fino al 2029) incasserà 1.9 miliardi di euro a stagione.

Tra le novità di questo nuovo contratto c’è l’uscita a sorpresa di Amazon, che, nel 2019, prima dell’emergenza sanitaria da Covid-19, era entrata ufficialmente nella distribuzione della massima serie del calcio UK.

In questo nuovo deal (2025-2029), invece, il ruolo di “kingmaker” spetta a Sky UK che trasmetterà 215 match a stagione (+100 gare rispetto al “tender” precedente), anche se è giusto sottolineare che il palinsesto si è allargato da 200 a 270 gare. Oltre a SkyUK troviamo la tv di Stato (BBC) che ha acquistato il “sabato” sera, il “Match of the Day” oltre ad una serie di altri diritti digitali. TNT Sports, infine, potrà garantire ai suoi utenti un pacchetto di 52 gare su base stagionale (più in generale le gare di EPL delle 13:30 e due turni infrasettimanali).