Euro2032 – stadio San Nicola: pronto un restyling da 120 milioni di euro

Essere uno dei cinque stadi italiani che ospiteranno l’evento non sarà semplice, tuttavia, con il progetto di ristrutturazione proposto dal sindaco Antonio Decaro, l’impianto progettato da Renzo Piano potrebbe aumentare significativamente le sue possibilità di essere selezionato.

(di Davide Pollastri) – Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha annunciato in tv un ambizioso progetto del Comune per il restyling dello stadio locale. La proposta prevede la rimozione della pista d’atletica, l’abbassamento del campo da gioco, la sostituzione della parte superiore della gradinata con pannelli fotovoltaici e la costruzione di nuove tribune per riempire lo spazio precedentemente occupato dalla pista ovale.

Il makeover trasformerebbe lo stadio San Nicola in un impianto moderno e accogliente, destinato esclusivamente al calcio. L’installazione dei pannelli fotovoltaici non solo lo renderà una struttura sportiva all’avanguardia, ma lo tramuterà anche in un simbolo tangibile dell’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il restyling, non solo opportuno ma necessario, cambierà per sempre l’aspetto di uno stadio considerato per troppi anni un chiaro esempio degli sprechi che contraddistinsero il mondiale del 1990.

La “finalina” tra Italia e Inghilterra al sopracitato mondiale e la finale di Coppa dei Campioni tra Stella Rossa e Marsiglia sono ormai lontani ricordi.

Per il San Nicola, che con i suoi 58.270 posti a sedere risulta il terzo stadio più capiente d’Italia (dietro solo al Meazza di Milano e all’Olimpico di Roma, che offrono rispettivamente 75.923 e 70.634 posti), è giunto il momento di ritrovare la nobiltà perduta.