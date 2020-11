ETIHAD AIRWAYS DIVENTA OFFICIAL SPONSOR DELL’UAE FOOTBALL ASSOCIATION

(di Daniele Caroleo) – Etihad Airways, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede ad Abu Dhabi (nella foto una immagine di Etihad Airways sponsor di maglia del Manchester City), ha firmato un accordo pluriennale di partnership con la UAE Football Association (UAE FA).

L’importante accordo è stato annunciato ufficialmente nel corso di una cerimonia organizzata presso la sede dell’UAE e prevede che Etihad Airways diventi “Official Sponsor” di tutte le squadre nazionali di calcio degli Emirati Arabi Uniti, incluse la formazione maggiore, la selezione olimpica e tutti i settori giovanili.

Istituita con un regio decreto nel luglio del 2003, la compagnia area degli Emirati effettua oltre 1000 voli settimanali verso quasi 100 destinazioni in tutto il mondo, con una flotta che conta più di 80 aerei, tra Airbus e Boeing. Dall’inizio della propria attività, Etihad ha ottenuto oltre 30 riconoscimenti internazionali, tra i quali il titolo di “World’s Leading Airline” (per 5 anni consecutivi, dal 2009 al 2013) e le 5 stelle Skytrax (ottobre 2016), assegnate dall’omonima società britannica che si occupa di monitorare e redigere speciali graduatorie delle compagnie aeree e degli aeroporti, effettuando sondaggi internazionali basandosi su diversi parametri (personale, efficienza, intrattenimento, catering, servizi, ecc..).

L’Etihad Airways si è affacciata per la prima volta nel mondo delle sponsorizzazioni sportive con la partnership della scuderia olandese di Formula 1, Spyker (nella stagione 2007), passando successivamente a diventare lo sponsor della Ferrari (dal 2008 al 2010). In ambito prettamente calcistico, Etihad Airways è stato lo sponsor, oltre che di diverse società sportive di Abu Dhabi, anche del Manchester City Football Club (2009) ed in base a tale accordo lo stadio del club inglese venne rinominato Etihad Stadium. Nel 2014, inoltre, è diventata la compagnia aerea ufficiale della Major League Soccer, il massimo campionato calcistico per squadre statunitensi e canadesi, mentre l’anno precedente annunciava la sponsorizzazione dell’Anorthōsī Ammochōstou, club di calcio del campionato cipriota.

L’United Arab Emirates Football Association, l’organo che governa il calcio negli Emirati Arabi Uniti, è stata fondata nel 1971 ed attualmente vanta delle partnership, in qualità di sponsor ufficiali, oltre che con Etihad Airways, anche con Dubai Sports, canale sportivo appartenente alla Dubai Media Incorporated, con Abu Dhabi Sports Channel (AD Sports), stazione televisiva di proprietà dell’Abu Dhabi Media Company, e con Sharjah Broadcasting Authority (SBA), canale televisivo di intrattenimento.