Esteso l’accordo tra UEFA e Molten per il pallone ufficiale dell’Europa League

(di Federico Navarro) – La Uefa ha comunicato il rinnovo con Molten, che continuerà a fornire il pallone ufficiale dell’Europa League nel periodo 2021-2024, allungando la collaborazione iniziata nel 2018.

Anche il pallone della Uefa Conference League, la terza coppa europea che nascerà la prossima stagione, sarà prodotto dall’azienda giapponese.

Il design del pallone riprende il tema dell’attuale “Vantaggio 500”, ispirato dal brand design dell’Europa League, che raffigura la “energy wave” che Uefa ha scelto come simbolo delle avventure intraprese dai club nell’affrontare i gironi di questa competizione.

Per quanto riguarda la Champions League il pallone ufficiale è invece marchiato Adidas, che dovrebbe annunciare a breve l’estensione dell’accordo per il triennio 2021-2024.

Le entrate generate da sponsor, licenze e diritti commerciali delle competizioni per club Uefa ammontano a 1.3 miliardi di euro per il periodo 2018-2021, mentre quelle relative ai diritti dei media raggiungono gli 8.2 miliardi di euro.

Il primo bando per gli sponsor relativi a Europa League e Conference League si è chiuso lo scorso 2 dicembre e Molten è stata la seconda compagnia ad essere confermata per il ciclo 2021-2024.

L’altra azienda ad essersi assicurata la sponsorizzazione di queste due competizioni è Heineken.

Il colosso della birra olandese è inoltre, insieme a Mastercard, l’unica azienda ad essere stata ufficializzata come sponsor per la Champions League 2021-2024. Sette degli otto pacchetti di sponsorizzazione messi a disposizione dalla Uefa per la Champions sarebbero già stati venduti e l’ottavo potrebbe essere destinato a FedEx, che abbandonerebbe l’Europa League per passare alla competizione europea di fascia superiore.