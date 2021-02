BH Fitness nuovo fornitore ufficiale dell’Atletico Madrid

(di Alessandro Presta) – BH Fitness ha siglato un accordo con il club spagnolo Atletico Madrid per diventare fornitore ufficiale (“official supplier”) del club. La partnership pluriennale avrà validità fino a dicembre 2022. L’azienda fornirà dunque le attrezzature da fitness e le macchine da palestra per le prime squadre maschili, femminili e per le giovanili della squadra madrilena.

In un evento tenuto mercoledì al Wanda Metropolitano (nuovo stadio dell’Atletico Madrid), Íñigo Aznar (il direttore commerciale del club) e Roberto Solozábal (presidente dell’Atletico Madrid “Leyendas”) hanno accolto con entusiasmo la collaborazione con BH Fitness. Sul comunicato stampa della squadra si legge che, in questo modo, i giocatori possono allenarsi con le migliori attrezzature e l’azienda può aiutare il club a sviluppare nuovi concetti di allenamento. Inoltre, le macchine da palestra di BH Fitness permettono di offrire anche soluzioni digitali volte al miglioramento delle strutture sportive della squadra.

A proposito della collaborazione è intervenuto anche Pablo Pérez de Lazarraga (CEO di BH Fitness). Il CEO ha voluto sottolineare la condivisione di uno spirito improntato all’innovazione, ma che non perde il legame con le radici su cui si fondano le società: impegno, tecnica e adattabilità. Avere i giocatori dell’Atletico che si allenano con le macchine di BH Fitness è una grande opportunità per mostrare il livello delle loro attrezzature e delle loro soluzioni digitali.

BH Fitness è una realtà che nasce in Spagna nel 1909 con il ciclismo. Durante gli anni ’70 ha promosso la creazione della sua divisione fitness. Attualmente l’azienda è presente in più di 85 paesi dove offre soluzioni tecnologiche e all’avanguardia per le palestre. A ottobre BH Fitness ha firmato un accordo con il gruppo Baskonia-Alavés (squadra di basket spagnola) e ha anche finalizzato una partnership con l’Athletic Club (club de “LaLiga” spagnola).