eSports: la Juventus si allea con il colosso texano OpTic gaming

Nuova partnership strategica in casa Juventus, che strizza sempre più l’occhio al mondo degli sport elettronici.

OpTic è riconosciuto per il suo vasto impatto nell’industria dell’entertainment e vanta un lungo elenco di successi competitivi con oltre 50 campionati in alcuni dei videogiochi più giocati al mondo. Nel 2022, OpTic è stato riconosciuto come organizzazione di eSport dell’anno a livello mondiale agli eS ports Awards .

Focus della partnership saranno collaborazioni dei due brand sui social media, lanci periodici di merchandising co-branded in edizione limitata, ma anche realizzazione di contenuti video con eventi che coinvolgeranno sia i giocatori che gli influencer di entrambe le organizzazioni. E poi non mancheranno attivazioni congiunte in occasione di eventi live sia nel mondo del calcio che degli esport.

Proprio in questi giorni, quattro creator del network di OpTic hanno vissuro a Torino, per comprendere al meglio le potenzialità del brand bianconero. Parliamo dell’icona del gaming Seth “Scump” Abner, dell’amministratore delegato di OpTic Hector “H3CZ” Rodriguez, dell’ex professionista di Call of Duty Anthony “Methodz” Zinni e del talento di OpTic Davis “Hitch” Edwards, che si immergeranno nell’atmosfera della Juventus, con accesso esclusivo all’Allianz Stadium (anche, ovviamente, in occasione di Juventus-Fiorentina di stasera), allo Juventus Training Center e allo Juventus Creator Lab. (fonte: Juventus FC)