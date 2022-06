Esports: al via le fasi finale del primo campionato nazionale eSerieC

E’ arrivato il momento delle finali della eSerieC di Lega Pro organizzate da WeArena Entertainment S.p.a. e giocate su EA SPORTS FIFA 22. L’appuntamento per le squadre finaliste e per tutti gli appassionati di Esports è dal 2 al 4 giugno nella “Gaming Arena” di WeArena a Ferrara. La splendida cittadina estense farà da sfondo a tre giorni di pura competizione e incontri che si disputeranno in una sede unica in Italia con i suoi 2000 mq di parco digitale d’intrattenimento; location d’eccezione che farà da cornice alla fase del loser bracket (2 giugno) e winner bracket (3 giugno) che qualificano i due club che si aggiudicheranno l’accesso alla finalissima del 4 giugno.

Sempre il 4 giugno, in mattinata e come evento preparatorio in vista della finalissima del pomeriggio, è in programma una conferenza stampa di chiusura lavori per quello che a tutti gli effetti è da considerarsi il primo progetto di eSports sistemico tra un Event organizer privato ed una Lega di Calcio professionistica.

Un progetto con visione pluriennale nato con una mission ben precisa: diffondere la cultura degli eSports in tutto il mondo Lega Pro e alimentare in maniera programmatica e costante il dialogo tra Lega e Club, con il supporto operativo-strategico di WeArena, per dotarli di tutti quegli strumenti utili a trasformare l’opportunità degli eSports in profitto commerciale e sociale.

Il “Progetto eSports Lega Pro by WeArena”, può anche vantare il patrocinio della FIGC e si è caratterizzato oltre che per l’aspetto competitivo, per tutta una serie di incontri formativi ai quali hanno partecipato con alto interesse dirigenti e players dei 20 club che hanno aderito a questa prima edizione.

Tutti workshop incentrati sul far luce circa le questioni più rilevanti collegate al fenomeno degli eSports per un club di calcio professionistico: nuove forme di revenue possibili, il coinvolgimento delle nuove generazioni di tifosi e la possibilità di moltiplicare le occasioni di visibilità attraverso il pieno sfruttamento delle nuove piattaforme d’atterraggio e dei nuovi canali comunicativi che caratterizzano l’universo degli eSports.

Una 3 giorni serratissima che tutti i tifosi dei club qualificati alla fase finali e gli appassionati di FIFA22 potranno seguire in diretta sul canale twitch ufficiale di WeArena (www.twitch.tv/wearenalive) e live sui canali ufficiali di ELEVEN SPORTS, uno dei più grandi provider dedicati alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali, già channel partner della Lega che trasmette in diretta tutte le partite di campionato e play-off e adesso anche a supporto di questo ambizioso progetto dedicato al calcio virtuale. Ma c’è di più: grazie al coinvolgimento di Got Game – primo canale italiano verticale sul mondo del gaming – al termine del campionato si avrà la possibilità di rivedere tutte le partite della EserieC e tanti contenuti extra sulla piattaforma.

Tutti aspetti di valore che verranno trattati durante la conferenza stampa al quale tavolo dei relatori siederanno Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, il Vice Presidente Vicario di Lega Pro Marcel Vulpis insieme a Francesco Monastero e Romina Patrignani – rispettivamente CEO e General Manager di WeArena Entertainment che porteranno i saluti da parte di Millionaire, presenting sponsor della competizione. In qualità di ospiti anche diverse autorità locali, come l’Assessore con deleghe al Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini, e i delegati del Comitato Promotore Esports Italia, nelle figure dei Vice Presidenti delegati Avv. Gianfranco Ravà e Daniele Di Lorenzo.

Considerato il luogo in cui sorge il parco di intrattenimento digitale di WeArena Ferrara – il Centro Commerciale “Nuova Darsena” – uno dei fiori all’occhiello di IGD, primo gruppo italiano tra le società quotate nel settore immobiliare retail, la conferenza vedrà ospite il Responsabile Marketing operativo del gruppo Fabrizio Cremonini oltre che l’alta rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), il primo evento eSport di carattere nazionale svolto all’interno di un centro commerciale.



L’elenco dei club qualificati alle fasi finali winner & loser bracket:

AQUILA MONTEVARCHI 1912

AURORA PRO PATRIA 1919

U.C. ALBINOLEFFE

U.S. CATANZARO 1929

VIRTUS ENTELLA

CALCIO LECCO 1912

MANTOVA 1911

S.S. MONOPOLI 1966

OLBIA CALCIO

PAGANESE CALCIO 1926

PALERMO FC

CALCIO PADOVA

VIS PESARO

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA

PIACENZA CALCIO 1919

F.C. PRO VERCELLI

A.C. REGGIANA 1919

U.S. VIBONESE CALCIO

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO

U.S. VITERBESE