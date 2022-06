La Federcalcio indiana (AIFF) strizza l’occhio ai Rangers FC

(di Nicola Mandaglio) – La Federcalcio indiana (AIFF) ha annunciato, mercoledì scorso, di aver stretto una partnership strategica con i giganti del calcio scozzese, la squadra dei Rangers FC (finalisti tra l’altro dell’ultima Europa League). Il club collabora da tempo anche con il Bengaluru FC, squadra della Indian Super League (ISL) per stabilire un primo insediamento in India.

Nell’ambito della partnership, i Rangers intraprenderanno un’ampia gamma di programmi. L’obiettivo è supportare migliaia di allenatori indiani in aree come l’identificazione dei talenti, lo scouting e l’analisi, mentre un gruppo di allenatori e membri dell’AIFF si recherà a Glasgow per osservare le loro metodologie di allenamento e schemi di gioco, oltre alle loro strutture.

“La partnership con l’AIFF, insieme alla nostra forte collaborazione con il Bengaluru FC, potenzierà la nostra attività in India, parte integrante della strategia internazionale del club. Il calcio indiano continua su una traiettoria di rapida crescita e dalle potenziali opportunità di business che emergono. Siamo incredibilmente entusiasti che i Rangers possano svolgere un ruolo nella continua crescita e sviluppo del calcio indiano insieme ai nostri partner nella regione”, ha affermato James Bisgrove, Direttore Vendite e Marketing della partnership.