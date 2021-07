Footprint si aggiudica i naming rights dell’arena dei Phoenix Suns (NBA)

(di Guido Paolo De Felice) – Mentre Chris Paul e compagni sono impegnati sul campo con le NBA Finals per cercare di capire come poter allungare la serie contro i Milwaukee Bucks, arrivati ormai ad una sola partita dall’anello, il management dei Phoenix Suns lavora alacremente per il futuro della franchigia. È stato infatti raggiunto un fruttuoso accordo per cedere i naming rights dell’arena di casa alla Footprint, società dalla forte impronta ambientalista, con sede in Arizona.

Pertanto dallo scorso weekend, il palasport da oltre 18mila posti che ospita le gare casalinghe dei Phoenix Suns è stato rinominato Footprint Center. È la quinta volta che i Suns cedono i naming rights per il proprio campo da gioco, dopo che l’ultimo accordo con la Talking Stick Resort era scaduto lo scorso novembre.

La mission della Footprint, società che sviluppa e produce prodotti di imballaggio a base vegetale, è quella di eliminare la plastica dal nostro cibo e dagli oceani, rivoluzionando il settore del packaging. I co-fondatori Troy Swope e Yoke Chung si sono impegnati a realizzare questo cambiamento eliminando la plastica monouso. L’azienda è riconosciuta nell’elenco Disruptor 50 della CNBC del 2021, che onora le aziende private che hanno superato efficacemente la pandemia.

In un’intervista con CNBC mercoledì scorso, il socio amministratore dei Suns, Robert Sarver, ha affermato che l’accordo con Footprint è “una delle partnership più esclusive nello sport” perché Footprint avrà pieno accesso all’arena e utilizzerà gli eventi per testare le nuove tecnologie.

“Stiamo andando a innovare e trasformare il modo in cui opereranno gli impianti sportivi”, ha detto Sarver. “L’idea è che Footprint creerà per noi un laboratorio di innovazione all’interno della nostra arena, fungendo da modello futuristico per tutte le altre arene interessate a fare la stessa cosa nel resto del mondo”.

Footprint realizza prodotti sostenibili come contenitori per pasti pronti da mangiare realizzati con fibre a base biologica, biodegradabili, compostabili e riciclabili. L’azienda dell’Arizona ha importanti partnership in corso con aziende tra cui Swanson Food (produttori di pasti pronti surgelati) e Conagra Brands (pasti a base di alimenti salutari). Ad oggi, Footprint ha raccolto più di 500 milioni di dollari, secondo PitchBook.

La partnership includerà anche la squadra femminile della WNBA, le Phoenix Mercury, e il Real Mallorca, squadra di calcio detenuta come socio di maggioranza da Sarver, espandendo significativamente la propria presenza geografica.

Footprint, pertanto, porterà i suoi servizi di consulenza e prodotti e opzioni per la sostenibilità anche oltreoceano, allo stadio del Real Mallorca.