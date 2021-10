EMPOLI: AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021/22

(di Mattia Celio) – Con una nota ufficiale l’Empoli Football Club ha stabilito, per martedì 19 ottobre, l’avvio della campagna abbonamenti per le partite casalinghe della stagione 2021/22. Si tratta di una importante ripresa dopo un’intera stagione senza tifosi dovuta alla pandemia Covid-19.

Come ha riportato il sito della società toscana la campagna, che è stata denominata “Si può Fare”, prenderà il via martedì 19 ottobre e sarà valida per le restanti 14 partite casalinghe, a cominciare da quella contro l’Inter in programma mercoledì 27 ottobre.

A differenza delle stagioni precedenti, quest’anno l’abbonamento sarà completamente digitale e per la sottoscrizione il tifoso dovrà essere in possesso della Fidelity Empoli Member.

L’Empoli aveva tentato un primo passo verso la normalità già in occasione delle partite giocate al Castellani a settembre, contro Venezia, Sampdoria e Bologna. In quelle occasioni sono stati necessari i mini abbonamenti ed era stata varata una tariffa agevolata per gli abbonati della stagione 2019/20, l’ultima prima la pandemia fermasse il campionato, ed una per tutti gli altri, senza escludere i giovani Under 16.

Ora che la capienza è stata aumentata al 75% l’Empoli potrà contare sul supporto di un numero di tifosi ancora più grande. Nella speranza che la FIGC dia il permesso di tornare al 100% della capienza il prima possibile.