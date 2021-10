FC Clivense: quattro nuovi main sponsor per la squadra veronese

(di Michael Pellegrino) – La4 nuovi main sponsor per la stagione in corso: Vitanuova, Phoenix Group, Tele Radio Adige 640 e Oxigenia. Le quattro imprese veronesi sosterranno il progetto del club di Sergio Pellissier (ex bandiera del Chievo Verona) e, nella seconda e terza partita di campionato, hanno già debuttato sulla maglia del FC Clivense. La Clivense (Terza Categoria/girone “B”) ha annunciatoper la stagione in corso: Vitanuova,. Le quattro imprese veronesi sosterranno il progetto del club di Sergio Pellissier (ex bandiera del Chievo Verona) e, nella seconda e terza partita di campionato, hanno già debuttato sulla maglia del FC Clivense.

Vitanuova Previdenza & Protezione S.p.A. è una compagnia di brokeraggio assicurativo su base nazionale che offre consulenza mediante una rete di 500 dipendenti. L’azienda supporta i propri clienti progettando scelte previdenziali ed assicurative con professionalità. Il fatturato di Vitanuova (divenuta S.p.A. a partire dal 2020) è di circa 13,5 milioni di euro con un portafoglio complessivo clienti di 153 milioni (dal 2018 al 2020 ha registrato una crescita del 24%).

Phoenix Group nasce nel 2008 a Verona grazie a Giulio Fezzi (affermato manager da 15 anni con un passato alla Cattolica Assicurazioni e CariVerona); La società è un polo di consulenza manageriale e servizi tecnologici con sedi a Verona, Milano e Roma. Nei primi mesi del 2021, oltre ad operare su territorio nazionale, ha avviato un primo step a livello internazionale entrando con il 25% di quote nella società lussemburghese Projet Grunde SA. La compagnia opera attraverso tre brand : Phoenix Capital, Atlantis next e Phoenix Smart Office ed è attualmente sponsor ufficiale della Scaligera Basket Verona.

Tele Radio Adige (Canale del gruppo Verona Network) è da oltre 40 anni la radio di riferimento a Verona; propone musica ed è attiva con un canale di Radiovisione sul digitale terrestre, online e su App Android e iOS.

Oxigenia è un marchio registrato di Step-line SRL, azienda che produce e commercializza all’ingrosso e al dettaglio acqua con ossigeno e ozono per lo sport. La società opera quindi nel settore della ristorazione e , con solo 20 dipendenti, fattura circa 2 milioni di euro l’anno. In passato era sponsor del Chievo Verona e nella stagione 2008-2009 anche dello Spezia Calcio.

Recentemente , oltre alla Clivense, ha siglato un accordo di partnership con la squadra di serie C Virtus Verona 1921.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il presidente di Vitanuova Fabrizio Colombo Giardinelli, per Oxigenia il presidente Antonio Olivieri, per Phoenix Group Alberto Fezzi e per Tele Radio Adige Germano Zanini (nella foto con il presidente del FC Clivense Sergio Pellissier, mister Allegretti e Zanin).