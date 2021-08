Emma Villas Aubay Siena rinnova con l’agenzia Sporteconomy

Rinnovata la partnership tra la Emma Villas Aubay Siena e l’agenzia giornalistica Sporteconomy.it. La struttura diretta dal giornalista Alberto Morici continuerà a “raccontare” storie di marketing e di economia sportiva collegate al brand toscano.

“Si rinnova un abbinamento importante per la brand reputation dell’agenzia da me diretta”, spiega Alberto Morici (direttore agenzia Sporteconomy.it). “Anche in questa nuova stagione l’Emma Villas Aubay Siena farà parte del network di marchi, in diverse discipline sportive, riuniti sotto la denominazione “Business Media Partner”. L’obiettivo è supportare le aree marketing “raccontando” e dando visibilità alle partnership commerciali che sostengono i diversi progetti. Nel caso specifico il club senese è uno dei più attivi nel mondo del volley, sotto il profilo del marketing sportivo, e, in questa stagione, punta con decisione al salto di categoria, dopo i playoff dello scorso campionato. Sporteconomy sarà al fianco di questo brand che rappresenta una eccellenza non solo per il territorio di Siena, ma più in generale per l’intera Toscana”.

“Siamo stati i primi nel mondo del volley ad aprire questo tipo di collaborazione. – sottolinea il Vice Presidente Guglielmo Ascheri – Un passaggio importante che ci ha permesso di diversificare, aumentare e garantire ampia visibilità, a livello nazionale, a tutte le nostre partnership ed iniziative di marketing, elementi imprescindibili per la crescita e la sopravvivenza di club come il nostro. Mi auguro che questo rinnovo possa servire anche da messaggio verso tutto il movimento pallavolistico italiano, che oggi più che mai, avrebbe bisogno di nuove strategie di comunicazione e marketing condivise al fine di valorizzare il proprio prodotto e gratificare i numerosissimi appassionati ed i tanti imprenditori che vi investono”.