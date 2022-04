Eleven Sports official broadcaster del “Torneo Ravano” 2022 – Coppa Paolo Mantovani

Forte copertura live per la giornata conclusiva del 37esimo Torneo Ravano e la 28esima Coppa Paolo Mantovani. Mercoledì 18 maggio 2022 tutte le immagini dalla Fiera di Genova in diretta streaming su Elevensports.com.

Da decenni è la manifestazione più attesa da migliaia di bambini che si riuniscono per potersi confrontare in diverse discipline. Una vera e propria festa per lo sport nella meravigliosa cornice di Genova che anche quest’anno accoglie nuovamente con orgoglio il Torneo Ravano – Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione giovanile più grande d’Europa che torna dopo due anni di fermo con una grande copertura live della giornata conclusiva su Eleven Sports.

La mission è quella di ripartire dai sorrisi dei protagonisti, migliaia di bambini e bambine che possono ancora ritrovarsi insieme uniti dallo sport e riappropriarsi di quella socialità indispensabile per la loro crescita.

Il Torneo Ravano non rappresenta soltanto lo spaccato più puro dello sport, ma rappresenta anche un esempio e un insegnamento di tolleranza e rispetto. Grazie a questo trofeo lo sport viene visto e vissuto sempre di più come integrazione e come valore per costruire la società del domani.

La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani promuove da sempre i valori dello sport con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico e Eleven è orgogliosa di poter contribuire ad un progetto che punta all’integrazione, alla tolleranza, al rispetto e all’educazione sportiva dei più giovani e di tutto ciò che possa contribuire alla loro crescita – ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore delegato di Eleven Sports Italia – Questa partnership ci permette di sostenere un’eccellenza sportiva veicolo di valori positivi come lealtà, competizione, perseveranza e rispetto, fondamentali per aver successo non solo nello sport ma anche nella vita”.

Tredici le Federazioni Sportive patrocinanti e saranno quasi 3.500 i bambini coinvolti in 11 discipline per questa tanto attesa ripartenza: Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Vela, e Tennis con l’opportunità per le scuole genovesi di scoprire un nuovo sport, l’hockey e con le classi che saranno sempre più impegnate in vari Laboratori Edutainment, impara giocando. Per scelta condivisa con i Comitati Regionali di Pallanuoto e Canottaggio non si disputeranno solo per questa edizione questi due tornei.

La manifestazione prenderà il via alla Fiera di Genova, all’ultimo piano dello scenografico padiglione Jean Nouvel, lunedì 9 maggio e terminerà in diretta streaming mercoledì 18 con le finalissime.

Partner tecnologico al fianco di Eleven sarà Pyxie, app Media Content Creator a portata di Mobile che permette a chiunque di partecipare in maniera interattiva a qualsiasi evento, sia in Live streaming che in contribuzione.