W Series e Sky Sports siglano un accordo strategico pluriennale

(di Emanuele de Laugier) – La pay-tv britannica Sky Sports ha annunciato una partnership di trasmissione triennale con la W Series, il Campionato Mondiale tutto al femminile di corse automobilistiche con monoposto. L’accordo, che durerà fino al termine della 5a stagione della W Series nel 2024, rappresenta il più grande investimento mediatico nel Campionato fino ad oggi, sebbene i termini finanziari del contratto non siano stati rivelati.

Il canale Sky Sports F1 trasmetterà in diretta tutte le sessioni di qualifica e le gare della stagione. Nel 2022, la W Series correrà 10 gare in 8 week end dei Gran Premi della Formula 1 (2 gare a Miami, Barcellona, Silverstone, Le Castellet, Budapest, Suzuka, Austin e 2 gare a Città del Messico).

La partnership includerà anche la distribuzione di contenuti del Campionato femminile sulle varie reti legate a Sky, incluse quelle lineari e digitali, nonché i social networks.

Oltre che nel Regno Unito, la W Series ha stretto un accordo anche con Sky Italia a partire da questa stagione, che va ad aggiungersi al contratto preesistente con Sky Deutschland.

La rete in chiaro Channel 4, in precedenza l’unico detentore dei diritti del Campionato tutto al femminile in Gran Bretagna, mostrerà d’ora in poi solo gli highlights di ogni gara tranne per il Gran Premio di Silverstone a luglio, che verrà trasmesso ancora in diretta in concomitanza con Sky Sports F1.

Catherine Bond Muir, amministratore delegato della W Series, ha dichiarato: “Durante le nostre conversazioni con Sky, sono rimasta colpita dal loro impegno per lo sport femminile e dai piani per ampliare la copertura delle W Series attraverso il loro vasto portafoglio di canali di distribuzione, il che aggiungerà un peso reale alla nostra offerta sulle piattaforme di broadcast, digitali e social. La W Series è un Campionato sempre più internazionale. Più della metà delle gare durante la stagione 2022 si svolgeranno al di fuori dell’Europa, inclusa la nostra prima gara in assoluto in Asia a sostegno del Gran Premio del Giappone a Suzuka”.

La stagione della W Series inizierà con una doppia gara il 7 e l’8 maggio a Miami, il prossimo appuntamento in calendario della Formula 1.