Eleganza e tradizione nelle nuove maglie (stagione 2023/24) del Paok Salonicco

Il Paok Salonicco, storico top club del campionato greco, ha presentato i nuovi kit gara che la squadra dell’aquila bicefala indosserà nel corso della prossima stagione. Una Home nel segno della tradizione con un particolare tocco grafico, una Away caratterizzata da un elegante stile gessato e una terza e quarta maglia che offrono una ricerca grafica e cromatica del tutto innovative. .

La nuova ‘Home’, a girocollo bordato di nero con dettagli bianchi, si presenta con le classiche bande bianconere verticali. All’interno delle bande nere, in grafica sublimatica, sono presenti delle righe irregolari con un effetto ‘spennellata’ di colore grigio antracite. Lo stesso pattern è presente sulle maniche, anch’esse bianconere. Il backneck è personalizzato con i colori sociali, il logo del club, la scritta PAOK FC, accanto al logo Macron. Sul petto, a destra e in bianco, il Macron Hero, a sinistra lo stemma del Paok. Nel retrocollo esterno è stampata in nero la scritta PAOK FC. I pantaloncini sono bianchi con bande nere laterali, i calzettoni bianchi hanno il bordo superiore nero. Il tessuto utilizzato per la Home è Eco Checker Jaquard nel quale il particolare motivo a scacchi è intessuto direttamente nella trama.

La versione ‘Away’ è nera con elegante e sottile rigato bianco verticale in stampa sublimatica. La maglia è a girocollo bordato di bianco, così come i polsi delle maniche. Il backneck è personalizzato come per la Home e nel retrocollo è stampata in bianco la scritta PAOK FC. Bianchi il Macron Hero e lo stemma del club ellenico sul petto. I pantaloncini e calzettoni sono neri e questi ultimi hanno una sottile riga orizzontale bianca sul bordo superiore.

La ‘Third’ è blu navy con collo alla coreana con bordo di colore bianco optical e sottile riga blu, stesso abbinamento cromatico presente sui polsi delle maniche. La maglia è caratterizzata da grafica embossata all over con macchie di colore tono su tono che creano un effetto camouflage, rivisto in chiave più moderna. Il backneck è personalizzato come nelle versioni Home e Away. Sul petto, a destra, il Macron Hero e a sinistra, lato cuore, lo stemma del Paok, entrambi proposti in bianco optical, colore utilizzato anche per la scritta PAOK FC nel retrocollo. I pantaloncini sono blu navy con banda bianca sul bordo coscia posteriore, mentre i calzettoni blu navy hanno il bordo superiore bianco con una riga orizzontale blu al centro.

Lo stesso bianco optical è il colore dominante nella versione ‘Fourth’, sempre con collo alla coreana, con chiusura a tre bottoni, arancione tra due righe blu navy, abbinamento di colori che ritroviamo sui bordi manica. Anche per la quarta maglia è presente una grafica embossata all over ispirata all’aquila bicefala presente nel logo del club e reinterpretata in chiave minimale e geometrica. Il Macron Hero e lo stemma del club greco sul petto sono in blu navy. Bianco optical anche il colore dei pantaloncini e dei calzettoni, questi ultimi con bordo superiore blu navy con riga arancione al centro.