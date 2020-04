E’ morto Franco Lauro, giornalista sportivo RAI e voce storica del basket

Grave lutto nel giornalismo sportivo italiano. E’ morto Franco Lauro, volto noto della redazione di RaiSport. Il 58enne giornalista romano è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nel centro della Capitale, vittima di un improvviso malore. Lauro aveva iniziato lavorando, per alcuni anni, in diversi giornali locali e radio private romane (come Radio Incontro), specializzandosi nel calciomercato, prima di approdare nel 1984 in RAI. Voce storica delle telecronache del basket tricolore, ha seguito anche molto il calcio ed una serie di grandi eventi sportivi (come ad esempio le Olimpiadi, i Goodwill Games e i Giochi del Mediterraneo).