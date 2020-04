MONTIGLIANI (FIFA): “PRIORITÀ AI CLUB, PER LE NAZIONALI CI VORRÀ TEMPO”

(di Sejon Veshaj) – Victor Montagliani, Presidente della CONCACAF (Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi) e membro del FIFA Council, ha rilasciato un’intervista all’Associated Press (AP) in cui esprime i propri dubbi sulla regolare ripresa della stagione agonistica, allontanando l’ipotesi di tornare a disputare partite internazionali, amichevoli o gare ufficiali tra nazionali in un futuro immediato.

«Personalmente penso che sia un po’ difficile. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali».

Il n.2 della FIFA ritiene indispensabile il rinvio della finestra autunnale dedicata alle Nazionali, per favorire il recupero dei vari campionati interni: «In questo momento ritengo che i campionati locali siano la priorità. Speriamo di ricominciare a settembre, ma ci tengo a dire che non ne sono affatto sicuro, alla luce dell’attuale andamento della pandemia».

Estrema cautela per Montagliani anche nel valutare le ipotesi di un ritorno dei tifosi negli stadi:

«Se otterremo il via libera per giocare una partita di calcio, dubito fortemente che ciò avvenga in presenza di pubblico. Sarebbe un rischio enorme. Come per tutte le cose che riguardano la vita sociale delle persone, anche nel calcio e nello sport ci dovrà essere un approccio graduale prima di tornare alla normalità».

Il consiglio della FIFA presieduto da Gianni Infantino ha in programma una serie di videoconferenze tra le varie confederazioni per discutere del format delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar (2022), con la possibilità di dover comprimere i tempi per lo svolgimento delle partite dei vari gironi di qualificazione:

«Probabilmente dovremo considerare seriamente di riformulare alcuni dei nostri eventi, a partire dalle partite della Nations League (con il via previsto inizialmente per settembre 2020). Le modifiche riguarderanno anche i campionati giovanili. Tutto sarà organizzato per sfruttare al meglio le possibilità che il nuovo calendario ci offrirà».