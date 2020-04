Allarme dalla Spagna: il Barcellona rischia il collasso economico

(di Lorenzo Zibra) – “Si rischia la bancarotta ed il fallimento”: queste le incredibili parole di Victor Font, leader del gruppo “Si al futur” e candidato alla presidenza del club catalano. Una previsione che di certo non lascerà tranquilli i tifosi blaugrana soprattutto dopo l’indiscrezione di TNT Sports, che avrebbe voluto Lionel Messi vicino ad un accordo con l’FC Inter (notizia già smentita dal fuoriclasse “rosarino”).

Il Covid-19, che sta mettendo a dura prova le finanze e la gestione economico-politica di tutte le società del mondo, rischierebbe dunque di avere degli effetti devastanti, andando ad ampliare quei problemi che già da tempo affliggono il Barcellona, frutto anche delle ultime campagne acquisti: molto dispendiose e fortemente criticate, dati i risultati per gran parte disattesi (si pensi, ad esempio, ai cartellini di Coutinho, Dembélé e, da ultimo, Griezmann, costati in totale la bellezza di 430 milioni di euro).

Se è vero che tutti i calciatori hanno deciso di tagliare il 70% del proprio stipendio, in modo da aiutare il club a pagare, in primis, tutti gli addetti ai lavori che di certo non possono definirsi milionari, è altrettanto vero che l’ambiente sta vivendo un periodo di forte destabilizzazione. Almeno secondo Font che, nella lunga lettera indirizzata alla stampa, si è soffermato anche sulla crisi “interna” che sta attanagliando i cinque volte campioni d’Europa. Crisi che ha portato alle dimissioni di ben sei membri del consiglio di amministrazione e che sta creando non pochi problemi alla dirigenza.

Senza poter disputare le partite di campionato, senza la Champions League e, quindi, senza buona parte delle abituali entrate, il Barcellona rischierebbe un collasso economico senza precedenti.

Resta però da capire se tutto ciò non sia prettamente una mossa politica, volta a far perdere (i già traballanti) consensi verso Josep Maria Bartomeu, il cui ruolo apicale verrebbe preso da Font stesso alle prossime elezioni.

Se verrà confermato un simile scenario, probabilmente, si aprirebbero nuovi scenari di mercato (sotto il profilo delle “cessioni”). Vecchie indiscrezioni tornerebbero in auge (una su tutte Vidal all’Inter) e, posto che vedere il 10 lontano da Barcellona risulta francamente quasi impossibile, forse l’Inter potrebbe salvarsi dall’affondo per Lautaro Martinez, almeno per un anno ancora.