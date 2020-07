E’ IONIOS LA MASCOTTE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO (TARANTO 2026)

E’ ufficiale. Sarà “Ionios” la mascotte dei Giochi del Mediteranneo 2026 a Taranto. Al sondaggio hanno aderito in totale 9.462 preferenze tra chi ha partecipato al sondaggio pubblicato on line sul sito Taranto 2026 salendo sul podio del vincitore con il 48% dei voti (per la precisione 4.574), seguito da Skuma con il 28% (2.678) e Ikkos con il 23% (2.210).

Sarà quindi il delfino, con la pettinatura punk, a stringere nella sua pinna la prestigiosa fiaccola dei “Giochi del Mediterraneo”. Ma dal Comitato organizzatore dei Giochi fanno già sapere che, visto il gradimento riscosso tra i votanti, anche “Skuma” e “Ikkos” contribuiranno a promuovere l’immagine di Taranto e dei Giochi in questa attesa kermesse sportiva.