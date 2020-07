IC Markets nuovo sleeve sponsor dell’FC Inter. L’annuncio al termine della stagione in corso

L’FC Inter ha siglato un’intesa con un nuovo partner commerciale con base in Australia. E’ IC Markets*, realtà finanziaria basata a Sydney. Secondo il quotidiano “Tuttosport“, si legherà al club nerazzurro a partire dalla prossima stagione per i prossimi 3 anni (fino al 30 giugno 2023). IC Markets sarà lo sleeve sponsor (apparirà sulla “manica” della divisa da gioco). Sotto il profilo economico il valore di questo partner sarà vicino ai 10 milioni di euro.

* è un forex al dettaglio online con sede in Australia e un contratto per la negoziazione di broker di differenza in derivati finanziari con sede a Sydney. IC Markets è specializzata in CFD su Forex, indici, materie prime, obbligazioni e mercati azionari in Asia ed Europa