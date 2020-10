Links sposa il territorio e il nuovo progetto sportivo dell’US Lecce (Serie B)

Links, società pugliese attiva nel settore della Information Technology è il nuovo main sponsor di maglia dell’U.S. Lecce per la stagione 2020/21, con l’obiettivo di accompagnare i salentini in un pronto rilancio (quest’anno giocheranno nella “cadetteria”). Links si affiancherà, sul fronte maglia, a pasta Maffei, già second sponsor anche in Serie A.

“Questo è un anno molto particolare, ci si presentava dinanzi uno scenario straordinario e complesso, con tutto quello che è avvenuto nello scorso campionato. Il mondo imprenditoriale ha subito una chiusura per un periodo abbastanza lungo, ci si trovava davanti ad una situazione complicata. Con grande sorpresa, conclusa la campagna sponsorizzazioni, siamo molto felici per i risultati raggiunti. L’amore per la maglia, la fiducia riposta in noi dal parco aziende è stata più forte del covid e delle difficoltà che quest’ultimo ha portato. Ho trovato ottimismo ed entusiasmo da parte delle aziende verso il Lecce. Anche il calciomercato di questa estate ha portato entusiasmo, gli imprenditori sono contenti del progetto societario e del progetto tecnico. Le aziende che hanno seguito il Lecce dalla C ad oggi sono state in numero crescente, quest’anno abbiamo avuto un tasso di rinnovo dei contratti di sponsorizzazione che supera il 90%. Questo nonostante gli stadi chiusi, che qualcosa ci hanno fatto perdere. Oltre ai rinnovi ci sono stati nuovi ingressi. Abbiamo avuto una crescita del fatturato delle sponsorizzazioni rispetto all’ultimo anno di serie B. Con sorpresa abbiamo riscontrato una crescita in un settore dove tanti club di B hanno sofferto. La maglia è la forma di investimento più importante per un’azienda, con essa si entra nella storia del Lecce”. – ha dichiarato Andrea Micati – direttore commerciale e marketing dell’U.S. Lecce.

“La maglia è stato un elemento trainante in questi anni per i nostri accordi di sponsorship. Abbiamo potuto impostare rapporti pluriennali. Ringrazio chi ci ha sostenuto dalla Lega Pro e che quest’anno non ha potuto confermare l’accordo, parlo della società Moby e del mio amico Vincenzo Onorato. Ringrazio gli altri sponsor che sono sulla nostra maglia, Maffei, BPP e Barocco Energia. Sono sponsor che hanno la caratteristica di essere legati al territorio ma che hanno allargato i loro orizzonti a livello nazionale. Qualche giorno fa dissi che per via della grande difficoltà da parte di tutte le aziende del territorio e nazionali di poter sopportare un accordo di main sponsor, avevamo deciso di affidarci a dei main sponsor per pacchetti di partite. Era un modo per venire incontro alle esigenze delle aziende. Questo non vale più. Siamo riusciti a chiudere un accordo sorprendente per questi tempi. Il nuovo sponsor sarà con noi per tutta la stagione e non escludo anche ragionamenti per il futuro. Si tratta di un’azienda del territorio che è riuscita ad espandere i propri interessi sul territorio nazionale ma che ha voluto mantenere il suo legame col territorio e per esprimerlo lo fa sostenendo la squadra. Il nostro main sponsor sarà Links. È una eccellenza del nostro territorio. Giancarlo Negro che è amministratore unico è anche presidente di Confindustria Lecce. Questa iniziativa non è una iniziativa commerciale, ma una iniziativa finalizzata a sostenere la squadra del territorio”. – ha dichiarato Saverio Sticchi Damiani, presidente dell’U.S. Lecce.