Dopo 7 anni, la Federazione Italiana Pesistica torna a RiminiWellness. Un intero padiglione dedicato alle attività

RiminiWellness, la manifestazione internazionale che si occupa a tutto tondo dell’intero ecosistema del benessere, del fitness, dello sport e dell’alimentazione, aspetta gli addetti ai lavori dal 30 maggio al 2 giugno 2024 presso il quartiere Fieristico di Rimini con un’edizione ricca di novità, eventi, talk e dimostrazioni.

La Federazione Italiana Pesistica (nella foto in primo piano il logo federale) torna a RiminiWellness dal 30 maggio al 2 giugno con un Padiglione dedicato (C6). Saranno presenti tutte le attività della FIPE e un servizio segreteria per società e tecnici. Sarà disponibile materiale informativo sul Tesseramento e l’Affiliazione. Un desk fornirà informazioni sulla Formazione (Strength Academy), Pesistica Olimpica e Sthenathlon (Functional Fitness). Sabato e domenica sarà il turno della Finale di Coppa Italia Sthenathlon.

Dopo 7 anni, la Federazione Italiana Pesistica torna a RiminiWellness. Appuntamento fissato dal 30 maggio al 2 giugno (da giovedì a domenica) con un intero Padiglione dedicato (C6). All’interno saranno presenti tutte le attività proposte dalla FIPE, oltre ad un servizio segreteria per le società e i tecnici che potranno trovare materiale informativo riguardante tutti i vantaggi del Tesseramento e dell’Affiliazione. Sarà attivo per tutta la durata della Fiera un desk in cui approfondire le attività della FIPE di Formazione (Strength Academy), Pesistica Olimpica e Sthenathlon (Functional Fitness Agonistico della FIPE). Allo stand sarà possibile anche acquistare il merchandising ufficiale della FIPE.

EVENTI ALLO STAND

Giovedì 30 ci sarà un evento dedicato al “GiocaFIPE” (la nuova attività che sostituisce lo Sthenathlon Young come avviamento alla pesistica giovanile della Federazione). Il venerdì mattina è il turno della masterclass Sthenathlon “Strategie di Pacing nei workout metabolici”. Il pomeriggio di venerdì sono programmate tre imperdibili attività: dalle 15.00 alle 16.00 Clinic sull’Attività di Personal Training, dalle 16.00 alle 17.00 Focus Sthenathlon e per finire dalle 17.00 nuovo appuntamento con il GiocaFIPE.

COPPA ITALIA STHENATHLON ELEMENT

Sabato e domenica sarà il turno della Finale di Coppa Italia Sthenathlon. I vincitori delle vhallenge svolte nel 2023 su tutto il territorio italiano si daranno battaglia per vincere nella propria classe di età la Coppa Italia Sthenathlon Element.

Il presidente della FIPE Antonio Urso (nella foto sopra): “È un piacere tornare a RiminiWellness dopo tanti anni e soprattutto con tante cose nuove da raccontare e presentare. La FIPE è una realtà costantemente in crescita, che in questi anni ha accolto e ascoltato le esigenze di un target in continuo cambiamento; dietro tutte le nostre nuove attività c’è una filosofia di crescita, c’è l’impegno di una Federazione che sta lavorando per tutto lo sport, non solo per la pesistica, e soprattutto sta mettendo al centro i giovani”.