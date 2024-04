“Prospettive di riforma del calcio italiano” è il tema dell’audizione della VII Commissione Cultura e Sport del Senato, in programma, domani 16 aprile alle ore 14. Il relatore sarà il senatore Paolo Marcheschi (parlamentare di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento Sport del partito). Sarà la prima di una serie di 8 audizioni con operatori del settore incentrate sul focus riforma del calcio. Interverranno rappresentanti della FIGC, Settore Tecnico FIGC, Commissione di vigilanza sulle società sportive professionistiche (Co.Vi.So.C.) e Divisione serie A femminile professionistica e, in videoconferenza, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Sport e Salute S.p.A. Al termine del programma delle audizioni, la Commissione, con gli elementi raccolti, valuterà se presentare una proposta al Governo come atto di indirizzo sul tema, preso atto ovviamente del contesto e delle necessità evidenziate dal settore.