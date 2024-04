Ciclismo: il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria si correrà il prossimo 10 luglio

Il Giro della Provincia di Reggio Calabria (oggi “Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria“) nella sua edizione 2024 si correrà il prossimo 10 luglio (con arrivo sul lungomare di Reggio Calabria). Lo svolgimento della storica “Classica del Sud” (sotto l’egida della Lega del Ciclismo Professionistico) si terrà in piena estate.

E’ arrivato infatti il via libera dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), che conferma la corsa storica (all’interno del calendario internazionale, dopo la decisione degli organizzatori di rinunciare alla data del 7 aprile), che, lo scorso anno, era tornata dopo 11 anni di stop regalando una giornata di grande festa all’insegna dello sport in tutta la provincia reggina. A riportare per primo la notizia sportiva è il portale locale “StrettoWeb“. Previsti diversi momenti di comunicazione a supporto della promozione dell’evento ciclistico “pro” (nella foto in primo piano una immagine d’archivio dell’edizione 2023). Nelle prossime settimane la LCP comunicherà il nome dell’assegnatario chiamato all’organizzazione tecnico-sportiva della corsa calabrese.