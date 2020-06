EPL: il Bournemouth ripulisce le maglie: via lo sponsor del betting M88

(di Andrea Peddis) – L’AFC Bournemouth, squadra inglese in lotta per la salvezza in EPL (è 18° a 27 punti come il Watford di Pozzo o il West Ham United FC), ha deciso di non prolungare il contratto con la società di gambling “M88″ (nella foto della maglia di gioco in primo piano). L’accordo, in vigore dalla stagione 2017/18, è scaduto il 31 maggio, e il club ha deciso di non rinnovarlo per via di alcune problematiche che hanno toccato l’immagine dell’azienda asiatica.

M88 infatti è sotto investigazione da parte dell’UK Gambling Commission. Il Bournemouth è dunque alla ricerca di un nuovo sponsor per le restanti 9 partite della stagione, anche se non sarà semplice trovare un accordo commerciale a questo punto del campionato. Per questo si sta facendo strada l’idea di sostituire il main sponsor con un semplice “Thank you”, volto a ringraziare lo staff della squadra e tutti coloro che hanno lavorato durante il periodo difficile della pandemia. Nei prossimi giorni si delineeranno meglio le scelte societarie, in vista anche del ritorno in Premier League il prossimo 20 giugno contro il Crystal Palace.