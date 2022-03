Distretti ecologici cresce con le sponsorizzazioni di maglia. Firmerà la maglia dell’U.S. Grosseto

L’US Grosseto, club di Lega Pro (girone “B”), ha ufficializzato un nuovo sponsor sulla maglia: è il marchio “Distretti ecologici” (già partner di maglia dello Spezia calcio in Serie A e dell’Ascoli, di cui è anche socio, in Serie B).

“Queste ultime otto gare per noi – ha spiegato ai media il presidente biancorosso, Nicola Di Matteo – rappresentano una sorta di nuovo campionato che vogliamo interpretare al meglio. Siamo ancora vivi e abbiamo voglia di dimostrarlo sul campo, di prendere per mano la città e portarla ad una salvezza che sarebbe quanto mai importante. In questa ennesima sfida la collaborazione con “Distretti ecologici” rappresenta per noi un’ulteriore opportunità, perché il campionato di Lega Pro è un percorso difficile sia dentro sia fuori dal campo, e per vincere la nostra sfida abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Ringrazio di cuore l’amico Bernardino Passeri (fondatore dell’azienda Distretti ecologici, nda) per aver sposato la causa e per essersi unito a noi in questo progetto…”.