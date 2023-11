Diritti tv e Integrity tour nell’Assemblea della Lega B

Assemblea di Lega B a Milano con tutte le società. Fra le comunicazioni il presidente Mauro Balata ha preannunciato diverse iniziative che verranno organizzate per il 14° turno di campionato del 25 novembre, che coincide con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che affligge la nostra società e su cui la B si impegna da anni insieme al Ministero dell’Interno con il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia di Stato presieduto da Stefano Delfini.

Sempre con il Servizio Analisi Criminale e insieme all’Aic Balata ha annunciato l’avvio dell’Integrity tour 2023/24 che quest’anno sarà ampliato e modernizzato per rispondere ai rischi sempre crescenti dovuti al match fixing. Il progetto, che riguarderà prime squadre e settori giovanili ed è stato citato come best practice al convegno Interpol di Buenos Aires, verrà presentato con un evento alla presenza dell’Associazione calciatori, del Gruppo investigativo scommesse sportive e dei giocatori nelle prossime settimane.

L’Assemblea ha discusso approfonditamente temi di politica sportiva, sulle riforme necessarie per migliorare il sistema calcio Italia e sulla nuova legge di riforma del lavoro sportivo, per cui è stata deliberata una commissione ad hoc, coordinata dal direttore generale della Cremonese Paolo Armenia, per analizzare tutte le criticità sottese alla legge e che pongono una serie di difficoltà alla crescita dei settori giovanili.

Il punto sui diritti audiovisivi ha visto la comunicazione relativa all’avvio di un’indagine di mercato, informale, propedeutica alla conoscenza e all’approfondimento delle diverse posizioni in merito alle dinamiche del settore audiovisivo. La Lega B intende avviare, come nelle passate stagioni, una commercializzazione dei diritti tv in forma non esclusiva e per una durata triennale. L’obiettivo è presentare l’offerta al mercato nelle prossime settimane, mentre sul tema sarà convocata un’Assemblea ai primi di dicembre.

Soddisfazione per l’audience raggiunta dopo quasi un terzo di campionato, in linea con la scorsa stagione che aveva registrato un +25% rispetto alla 20/21.

Sul fronte dei diritti betting, scorporati per la prima volta da quelli audiovisivi, l’Assemblea è stata informata di una nuova offerta da un altro operatore che migliora sensibilmente quelle precedenti e quasi triplica i valori attuali.