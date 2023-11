Il 21 e 22 novembre, la VI edizione del Social Football Summit

Torna il Social Football Summit, l’evento organizzato da Go Project e Social Media Soccer, il prossimo 21 e 22 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. L’evento b2b dedicato alla football industry annuncia la presenza di Sky Sport anche per questa sesta edizione.

Sky Sport coprirà a livello editoriale e digital l’evento con servizi e interviste dallo Stadio Olimpico, in diretta su Sky Sport 24 e online su skysport.it. Una presenza anche sui social di Sky Sport che rappresentano un esempio di eccellenza nel panorama digitale italiano per performance e qualità. Sky Sport è infatti da quattro anni consecutivi leader nella classifica dei migliori media italiani per interazioni social. Importanti i numeri realizzati nel corso di quest’anno, con 650 milioni di interazioni comples sive e 1.7 miliardi di video views sui 4 social verticali. Particolarmente rilevante la crescita su YouTube nel 2023 con 360 milioni di visualizzazioni e TikTok con 850 milioni di visualizzazioni. Un contributo, quello dei canali social, visibile anche dal dato di Social TV Audience, che rappresenta la “talkability” social dei principali programmi ed eventi Sky, con complessivi 531 milioni di interazioni. Per la parte giornalistica, a Roma saranno presenti: Luca Marchetti, Mario Giunta, Marina Presello, che presenterà inoltre l’evento di apertura, e il commentatore Luca Marchegiani.

“C’è grande soddisfazione per avere con noi Sky Sport. Un grande successo che testimonia quanto il Social Football Summit rappresenti un evento di importanza nazionale ed internazionale – ha dichiarato Gianfilippo Valentini, Founder di SFS. Con Sky Sport avremo un’amplificazione maggiore, grazie alla quale l’evento potrà essere seguito anche dai tanti appassionati e tifosi”.

Dopo il successo delle scorse edizioni con oltre 10.000 partecipanti, il Social Football Summit è arrivato alla sesta edizione e il prossimo 21 e 22 novembre, in uno Stadio Olimpico completamente ripensato negli spazi, nasce con una veste sempre più immersiva, integrata e condivisa nei format grazie al quale i partecipanti vivranno un’esperienza di knowledge sharing, business e networking negli spazi più esclusivi dello Stadio Olimpico per accogliere oltre 150 top speaker nazionali ed internazionali e stakeholders del settore. Oltre 50 panel, 2 stage, 2 sale dedicate, 1 Area Exhibitor, 1 Area Corporate, 1 Area Networking e 1 Spazio per eventi privati. Con questi numeri il #SFS23, in italiano e inglese, sarà visibile, anche in modalità digitale sulla piattaforma swapcard.

All’interno del Social Football Summit, anche quest’anno ci saranno i Football Summit Awards, durante la Cena di Gala del 21 novembre, a celebrare l’eccellenza della stagione 2022/2023 con la consegna di più di 15 premi ad alcuni tra i protagonisti del calcio.

Maggiori informazioni sul sito web ufficiale #SFS23 https://www. socialfootballsummit.com/join/