Granarolo e Bologna Fc 1909 rinnovano la partnership per 1 anno

Il Gruppo Granarolo S.p.A. e il Bologna Fc 1909 (club di Serie A) hanno annunciato di aver siglato un nuovo accordo di partnership per la stagione 2023-24. Storico sponsor ufficiale rossoblù dal 1997 al 2001 e dal 2016 al 2021, il Gruppo sarà così ancora una volta al fianco del Bologna nella doppia veste di Top Partner della prima squadra e Main Partner del Settore Giovanile, dove sarà presente sulle maglie da gioco di tutti i ragazzi delle categorie Settore Giovanile e Scuola Calcio.

L’accordo prevede la visibilità del brand Granarolo allo stadio, sia sui LED a bordo campo che sul maxischermo e sui partnerboard, oltre alla possibilità di usufruire di un matchday dedicato nel corso del calendario della Serie A. Granarolo sarà anche partner del Kids Club, dove i giovani iscritti potranno gustare i prodotti del Gruppo nel pre-partita degli incontri casalinghi della prima squadra e organizzare una visita guidata allo stabilimento produttivo di Bologna per scoprire come nasce il latte Granarolo.

“Granarolo sostiene da sempre iniziative sportive e culturali nelle comunità nelle quali opera – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo –, con una particolare attenzione nei confronti delle famiglie e dei ragazzi, convinti che per nutrire il corpo non basti solo il cibo, ma occorrano anche lo sport e la cultura. Per questo abbiamo deciso di rinnovare la nostra partnership con la squadra della nostra città, scegliendo in particolare di abbinare il nostro marchio con il settore giovanile, rafforzando ulteriormente il legame di Granarolo con il territorio bolognese. Questo non è solo un rapporto di sponsorizzazione, ma una collaborazione che ci porterà a condividere numerose iniziative con il Bologna Fc 1909, che ha costruito attorno ai giovani un bellissimo progetto valoriale in cui ci riconosciamo, basato su qualità ed etica, e che contempla peraltro anche un forte impegno a riportare le famiglie allo stadio. I ragazzi sono i reali depositari dell’immagine futura di sport, portatori di un positivo messaggio di lealtà e sportività che anima anche l’operato del nostro Gruppo, da oltre 65 anni al fianco di questo straordinario territorio e oggi in tutto il mondo”.

Claudio Fenucci, AD del Bologna Fc ha sottolineato: “Con questa partnership il Bologna Fc 1909 e Granarolo si uniscono ancora una volta per creare un legame solido tra sport e comunità anche in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze territoriali. Siamo felici di avere Granarolo come nostro Top Partner della prima squadra e Main Partner del Settore Giovanile: questa collaborazione rappresenta un impegno condiviso nel promuovere valori importanti come la passione, l’etica e la partecipazione delle famiglie allo sport. Il Settore Giovanile è un pilastro fondamentale del Club e ci gratifica vedere Granarolo sostenere questa iniziativa, contribuendo all’educazione e alla crescita dei giovani atleti”.