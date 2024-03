Dinamo Bucarest: dal Governo 170 mln di euro per il nuovo stadio polifunzionale da 25mila posti

Il Governo rumeno, nel corso di una riunione tenutasi lo scorso 21 marzo, ha dato il via libera allo stanziamento dei fondi per la costruzione della nuova arena multifunzionale della polisportiva biancorossa (conosciuta anche come “The Red Dogs“, dal simbolo storico del club). L’impianto sarà pronto a partire dalla stagione 2026-27.

(di Davide Pollastri) – Su proposta del Ministero dello Sviluppo dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione (MDLPA), il Governo rumeno ha approvato gli indicatori tecnico-economici per la realizzazione di un nuovo impianto polifunzionale da 25mila posti, il cui principale beneficiario sarà il “Fotbal Club Dinamo Bucarest”, squadra capace nel corso della propria storia (iniziata nel 1948) di vincere 18 campionati, 13 coppe nazionali, 2 Supercoppe di Romania e 1 Coppa di Lega.

Lo stadio, che secondo indiscrezioni si chiamerà ‘Ștefan cel Mare‘ in omaggio al sovrano Sfefano il Grande, occuperà una superficie di 66.716 mq. e rientrerà nella categoria 4 UEFA (quella considerata d’Élite).

L’impianto, che offrirà spazi e strutture anche a discipline come il judo, il pugilato e la scherma, costerà poco meno di 172 milioni di euro, una cifra che, da quanto si legge sulla pagina Facebook del Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, verrà stanziata interamente dal governo di Palazzo Victoria (nel dettaglio, il Ministero dello Sviluppo dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione, attraverso il ‘Programma nazionale di costruzione di interesse pubblico e sociale‘, stanzierà 166.580.310 euro, mentre i restanti 5.368.281 verranno finanziati dal Ministero degli Interni).

Dopo decenni di attese e rinvii, finalmente i “Cani Rossi” (come vengono soprannominati i calciatori e i tifosi della Dinamo), avranno uno stadio all’altezza della loro storia, un impianto finanziato interamente dal governo con l’obiettivo di offrire strutture di livello concepite per generare e supportare nuove generazioni di talenti rumeni.