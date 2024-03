Genoa, nella gara con il Frosinone torneranno le maglie della stagione 1999-2000

La quarta divisa di questa stagione, già oggetto dei desideri di molti collezionisti, è un omaggio all’annata che traghettò il “Grifone” nel nuovo Millennio (all’epoca sponsorizzato a livello tecnico da Kappa come oggi).

(di Davide Pollastri) – Nella partita di Serie A contro il Frosinone, in programma sabato 30 marzo allo stadio Luigi Ferraris, il Genoa indosserà una nuova jersey (nella foto in primo piano), ispirata alle maglie di casa indossate dal “Grifone” nella stagione sportiva 1999-2000. La casacca, realizzata da Kappa (il brand torinese, già partner dei rossoblù dal 1998 al 2001 e dal 2019 al 2022, ha ripreso a porre la propria griffe sulle divise di gioco all’inizio di questa stagione), sarà rossoblù come da tradizione, ma lo stemma del club e gli “Omini” dello sponsor tecnico presenti sulle maniche saranno evidenziati da un vistoso (ma elegante) giallo “canarino”. A completare il kit, ci saranno dei calzoncini rossi e dei calzettoni blu.

Da quanto si legge su genoacfc.it: “Il quarto kit è già reperibile negli store di Genoa CFC e Robe di Kappa (partner tecnico dei rossoblù almeno fino al 2028), inoltre sui rispettivi canali e-commerce, a suggello di una collaborazione tra le due realtà che si estende ad altri prodotti e marchi riconducibili alla casa madre”.