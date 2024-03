Pinarello presenta la nuova Bolide F HR. Verrà utilizzata dai team di ciclismo su pista

La casa Pinarello ha presentato due nuove versioni evolute della Bolide F HR (nella foto in primo piano), la bici che ha battuto il Record dell’Ora, con l’auspicio di portare i team italiani di ciclismo su pista maschile e femminile alla vittoria nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il quartetto maschile azzurro, campione olimpico in carica, ha ricevuto una versione in lega Scalmalloy stampata in 3D di questa rivoluzionaria bici da pista, la Bolide F HR 3D, mentre le atlete femminili gareggeranno su un modello in carbonio personalizzato, la Bolide HR C

La Bolide F HR 3D è stata inizialmente sviluppata per affrontare il tentativo, riuscito, di Record dell’Ora di Filippo Ganna: sabato 8 ottobre 2022 Ganna ha, infatti, stabilito il nuovo primato dell’ora coprendo una distanza di 56,792 chilometri, che fino ad oggi rimane inviolata, a Grenchen, in Svizzera. La settimana successiva, ai campionati del mondo di ciclismo su pista UCI, Ganna ha conquistato l’oro nell’inseguimento individuale maschile di 4 km, migliorando anche il record del mondo con 3’59”636, sfondando così il muro dei 4′ a livello del mare. Due mesi prima di questa impresa di Ganna, anche Dan Bigham, atleta e performance engineer del team Ineos Grenadiers, aveva stabilito il Record dell’Ora in sella a un prototipo. (fonte: Federciclismo.it)