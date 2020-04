Emergenza Coronavirus: la situazione dei campionati europei

LaLiga ci prova. La Bundesliga cerca la svolta (avendo iniziato anche gli allenamenti), la Ligue1 ha detto stop (ma con riserva). E poi c’è la English Premier League (EPL) che accelera. In Italia (Serie A) lo scontro tra calcio e Governo è ormai all’ordine del giorno e al centro del mirino c’è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, accusato da club e Assocalciatori di aver portato avanti un’azione definita «discriminatoria». Consentendo gli allenamenti individuali a sport professionistici e ’atleti di interesse nazionale’ ma non ai calciatori, rinviando la ripartenza delle sessioni di training del calcio nei centri sportivi dei club al 18 maggio.

Nel frattempo, come riporta Agipronews,in Europa si cerca di ripartire. Oltre le polemiche, i sospetti e, come ha scritto l’Assocalciatori – il sindacato dei giocatori – in una nota, giudicando il provvedimento del governo verso il pallone: «discriminatorio, prima ancora che illogico» chiedendosi come: «non veda quanto sia più pericoloso fare attività individuale nelle zone cittadine e su superficie inidonee», piuttosto che nei controllatissimi centri sportivi. Il tentativo di ripartenza nei vari Paesi però – è fin troppo scontato – sarà subordinato a ciò che accadrà nelle prossime settimane con il Coronavirus (sempre nella giornata di oggi vi sono stati più di 300 decessi sul territorio nazionale).