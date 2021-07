DEPORTIVO LA CORUNA ED ESTRELLA GALICIA RINNOVANO LA LORO STORICA PARTNERSHIP FINO AL 2025

(di Marco Casalone) – Il Real Club Deportivo de La Coruña (società militante nella Primera Division R.F.E.F., la terza serie calcistica spagnola) ed Estrella Galicia (birrificio galiziano appartenente al gruppo Hijos de Rivera) hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione per le prossime quattro stagioni: fino al 2025 Estrella Galicia sarà quindi main sponsor del club biancoblu, ruolo che riveste ininterrottamente dal 2008.

Estrella Galicia accompagnerà dunque il Depor anche nella nuova stagione in Primera Division, il punto più basso mai toccato dal club nella sua ultracentenaria storia: il logo dell’azienda comparirà inoltre sul fronte della maglia da gioco della prima squadra e della squadra riserve, mentre il marchio della Cabreiroá (società galiziana produttrice di acqua minerale e sponsor ufficiale della compagine femminile del Deportivo) troverà spazio sul retro della divisa.

A margine dell’annuncio, David Villasuso, direttore generale del Deportivo, ha ringraziato “Hijos de Rivera per aver prolungato un rapporto che è ormai diventato più che una semplice sponsorizzazione, e che lega indissolubilmente i due principali simboli della città di La Coruña, una comunità che vede nel Depor ed in Estrella Galicia un modo di essere, vivere e resistere,soprattutto in questi momenti così difficili”, mentre José Cabanas, direttore marketing di Hijos de Rivera, ha evidenziato “il fermo impegno di Estrella Galicia nel calcio galiziano ed in particolare nel Depor, icona della città che ha dato i natali ad entrambe le realtà nel 1906: ai nostri storici valori vogliamo ora aggiungere uno spirito di resistenza di fronte alle avversità dell’ultimo periodo, che siamo sicuri aiuterà a riportare il club dove merita di essere”.

La realtà, infatti, racconta di una società in estrema difficoltà, sia in ambito sportivo che finanziario: se sul campo gli Herculinos hanno fallito, al termine dello scorso campionato, l’assalto alla categoria superiore, la nuova proprietà (instauratasi ad inizio anno) ha dovuto iscrivere a bilancio perdite per oltre 300.000 euro per la stagione 2019-20, una cifra che, a causa della mancata promozione e del difficile momento economico dovuto alla pandemia da Covid-19, potrebbe vertiginosamente aumentare nel 2021 fino a superare i 7 milioni di euro.