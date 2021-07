5a CMP Venice Night trail: 50 giorni al via

Si riaccende in laguna la magia della corsa notturna con la quinta edizione del CMP Venice Night Trail, il city trail organizzato da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia e in programma nella serata di sabato 28 agosto, con partenza alle ore 21. 1600 anni dalla fondazione di Venezia e gli atleti vivranno così un’atmosfera ancora più straordinaria.Come sempre, saranno 16 i chilometri da coprire e 51 i ponti da affrontare per vivere la suggestiva esperienza di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua. Il trail è stato inserito nel ricchissimo cartellone di eventi celebrativi per idallae gli atleti vivranno così un’atmosfera ancora più straordinaria.Come sempre, sarannoda coprire eda affrontare per vivere la suggestiva esperienza di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua. Il percorso si addentrerà nelle zone più tipiche di Venezia, attraversando campi e campielli di suggestiva bellezza, spingendosi fino a Sant’Elena e alla Biennale, per poi risalire passando per Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e Punta della Dogana. Da qui gli atleti risaliranno le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il Canale della Giudecca. Partenza e arrivo della manifestazione saranno accolti, come sempre, nel Sestiere di Dorsoduro, ospiti dell’area portuale, grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e della “Venezia Terminal Passeggeri”. Dopo il sold out dell’edizione 2020 cancellata a causa dell’emergenza sanitaria, e in seguito alla doppia possibilità che gli organizzatori hanno lasciato agli atleti già iscritti di confermare per il 2021 o posticipare al 2022, proseguono le iscrizioni e restano a disposizione 1.000 pettorali. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.venicenighttrail.it. Molte le aziende che supportano l’iniziativa: CMP, Pro Action, San Benedetto, Alì, Bavaria, Palmisano, Interparking.