Decathlon nuovo title sponsor del Lille. Investimento da 6 milioni di euro

(di Nicola Mandaglio) – Lo Stade Pierre-Mauroy (casa del Lille), nelle prossime settimane, verrà ridenominata Decathlon Arena. Il marchio internazionale pagherà 6 milioni di euro per i prossimi 5 anni (ovvero 1,2 milioni di euro in media a stagione per questo contratto di “titling”). Lo stadio è multifunzionale grazie al suo tetto ed ospita molti eventi oltre alle partite di calcio. Lo European Metropolis of Lille (MEL) cercava, da quattro anni, un partner per il naming dello stadio e questa decisione dovrebbe essere confermata nella prossima riunione del consiglio “MEL” del 27 giugno.

Il gruppo Decathlon, che, nel 2021, ha realizzato un fatturato mondiale da record con 13,8 miliardi di euro, ha deciso di investire in una strategia di comunicazione di più alto livello. Votato “marchio preferito” dai francesi in più occasioni, Decathlon ha moltiplicato le principali collaborazioni sportive e fornirà anche i palloni di Ligue1 e Ligue2 a partire dalla prossima stagione.