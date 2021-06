DE ZERBI PRESENTATO UFFICIALMENTE COME NUOVO ALLENATORE DELLO SHAKHTAR SUI SOCIAL 

(di Lorenzo Di Nubila) – Lo Shakhtar Donetsk (club della prima divisione di calcio ucraina) ha presentato nelle ultime ore il tecnico italiano Roberto De Zerbi. Il video è molto divertente, con chiaro omaggio all’Italia e le sue tradizioni. Roberto De Zerbi è stato presentato in sala stampa a tutti i tifosi dello Shakhtar Donetsk, un’occasione per i giornalisti ucraini e gli appassionati locali per conoscere meglio l’ex mister dell’U.S. Sassuolo e del Benevento calcio.

Mister De Zerbi lascia un Sassuolo diventato ormai una “macchina” quasi perfetta e che fa anche le fortune della nostra Nazionale, come la prova di Manuel Locatelli e Domenico Berardi, ieri sera in occasione di Italia-Svizzera (vinta per 3-0 con doppietta proprio di Locatelli).

Lo Shakhtar, dunque, per presentare il suo nuovo allenatore, ha condiviso sui social un video divertente, tra l’altro chiaro omaggio all’Italia e alle sue tradizioni.

Clacson, caffè espresso e un noto giornale sportivo nazionale. Sono solo alcuni degli elementi utilizzati dai canali dello Shakhtar per presentare Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra.

La clip pubblicata sui canali social è un vero e proprio “trash” che ricorda i film da cinepanettone, con uno stile anni ’80. Inoltre, la colonna sonora di questo piccolo cortometraggio è “Gloria” di Umberto Tozzi, cantante molto apprezzato all’est dell’Europa.

La celebre società di Donetsk punta ad allargare il suo pubblico ed ottenere la simpatia degli italiani, grazie all’arrivo di un tecnico già molto apprezzato all’interno del paese.