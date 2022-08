DAZN decide di rimborsare i propri abbonati (fino al 50% del costo mensile), dopo i disservizi del primo turno di campionato

E’ stato raggiunto un accordo globale, dopo la convocazione d’urgenza del tavolo tecnico da parte Valentina Vezzali, sottosegretario uscente allo Sport, per risolvere i “disservizi” registrati su DAZN lo scorso 14 agosto (in concomitanza con il primo turno del campionato).

La piattaforma OTT (Over The Top) internazionale dovrà versare, in modo automatico, un rimborso speciale ai clienti che hanno riscontrato problemi di visione durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma (pari al 50% del costo mensile dell’abbonamento). Una cifra compresa tra i 10 (per gli abbonamenti ancora scontati) ed i 20 euro per chi ha sottoscritto di recente l’opzione per riprodurre da due dispositivi (con connessioni Internet diverse).