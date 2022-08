Tre marchi del territorio al fianco della squadra Primavera del Cesena FC

Salumificio Del Vecchio, Elettromeccanica Angelini e Fp Trasmissioni personalizzeranno le maglie della squadra bianconera che sabato inizia il campionato ospitando l’AS Roma.

Una conferma e due new entry. Parliamo delle aziende partner del Cesena FC che, in una logica di marketing territoriale, personalizzeranno le maglie con cui la Primavera bagnerà il suo esordio in campionato, ospitando l’AS Roma domani all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Partiamo da chi, nella scorsa stagione, aveva puntato sulla squadra di mister Giovanni Ceccarelli: “Ci piace promuovere la crescita dello sport, specie a livello giovanile, nel nostro territorio – spiega Mattia Angelini, direttore operativo e rappresentante della terza generazione all’interno di Elettromeccanica Angelini, da tanti anni al fianco del Cesena FC e in questa stagione Back Jersey Sponsor della principale squadra giovanile. “Crediamo nei valori dello sport, che decliniamo all’interno della nostra azienda: penso al concetto di squadra, alla coltivazione del talento, alla passione per il proprio lavoro”. Impiantistica elettrica, illuminazione pubblica e termoidraulica sono i settori in cui opera Elettromeccanica Angelini che nel 2022 ha festeggiato i sessant’anni dalla nascita con la promozione della Primavera bianconera: “Siamo orgogliosi di aver contribuito ad un successo che non era nelle aspettative e che, proprio per questo, ha regalato ancora più soddisfazione”.

Affonda invece negli anni Ottanta il legame tra il Cesena FC e Salumificio Del Vecchio il cui marchio, in qualità di Main Sponsor, comparirà sulle maglie nelle prime due gare contro Roma e Napoli. “Da tifoso bianconero è un sogno essere presenti sulla divisa del Cesena – afferma Gabriele, a guida dell’azienda insieme alla sorella Patrizia -.Nata nel 1968, Salumificio Del Vecchio ricava dal territorio il 90% del proprio fatturato ma inizia a fare capolino anche all’estero, Belgio e Germania in primis: “L’azienda ha un brand ormai riconosciuto e lasciare la nostra firma sulla maglia della Primavera, anche se solo per due gare, ci riempie d’orgoglio, al punto che ci stiamo organizzando per seguire la squadra anche a Napoli”.

Un altro partner di lunga data è Fp Trasmissioni che, in qualità di Sleeve Sponsor, personalizzerà col proprio marchio la manica delle nuove divise griffate Kappa. Marchio espressione di un’azienda che nel settore dei motoriduttori oggi rappresenta un’eccellenza, operando a livello internazionale, e che proprio nella partnership col Cesena cerca un’occasione per accrescere la notorietà del brand: “Sono sempre stato un appassionato di calcio – dichiara Fabio Pini, presidente dell’azienda fondata nel 1996 -. Al di là del sentimento, la partnership col Cesena nasce dalla ricerca di una maggiore visibilità che, in questi anni si è tradotta in un ritorno anche in ambito lavorativo. E per lo stesso motivo in questa stagione abbiamo deciso di affiancare la Primavera che beneficerà di una ribalta televisiva a livello nazionale”.