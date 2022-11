Dazn broadcaster di SuperFights Roma per il Mondiale ISKA

Grande attesa per il match che vale il titolo vacante tra il romano Mattia Faraoni e l’australiano Charles Joyner rimandato da giugno scorso.

Continua l’impegno di Dazn nella valorizzazione degli sport da combattimento. Appuntamento con la diretta in live streaming in esclusiva su Dazn a partire dalle ore 20:00; il commento affidato ai telecronisti di Dazn Giacomo Brunelli e Laura Scherini.

Dazn, principale piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, si conferma broadcaster ufficiale dell’evento Superfights Roma per il campionato Mondiale ISKA di Kickboxing-Fight code rules che verrà disputato il 26 novembre.

L’evento, sponsorizzato da Tsunami Nutrition, Leone Sport, K24alarm e Neperia, verrà ospitato in una nuova location – la suggestiva cornice del Cinecittà World di Roma, scelta per rispondere al sold out registrato – e trasmesso in esclusiva da Dazn in live streaming dalle ore 20:00. Successivamente il contenuto sarà disponibile on demand. Sul ring, il campione romano Mattia Faraoni – dopo il forfait medico di giugno scorso – che proseguirà nella sua corsa al sogno mondiale e affronterà il campione australiano Charles Joyner per il titolo mondiale ISKA nella categoria -95Kg in un match sulla distanza dei 5 round.

“L’impegno di Dazn nella valorizzazione degli sport da combattimento prosegue e si rafforza. Portare in live streaming su Dazn appuntamenti importanti come il Mondiale di kickboxing significa contribuire ad aumentarne la visibilità e portare la passione per gli sport da combattimento ad un’audience più ampia, rendendo queste discipline sportive ancora più accessibili”, ha commentato Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia.

“Non so che dire, sono emozionato come un bambino”, dichiara l’icona del fighting romano Mattia Faraoni. “Appena mi hanno annunciato che la ISKA aveva dato l’ok per disputare nuovamente il titolo, sono ripartito carico a pallettoni ad allenarmi. A chi mi chiede come sto ora, la risposta è facile, venite a vedermi quando mi alleno. Sto benissimo, lo vedrete voi stessi e Joyner sul ring il 26 novembre e tutti i miei fan in diretta su Dazn” , conclude Faraoni.

La telecronaca di Superfights Roma è affidata alle voci di DAZN, Giacomo Brunelli e Laura Scherini che racconteranno – oltre all’atteso match tra Faraoni e Joyner – una card che si preannuncia di estremo livello.

Sul ring, a completare il programma della serata di Superfights Roma: