David Beckham sbarca nel mondo degli eSports con il team Guild

(di Linda Zanoni) – La ex stella del calcio britannico David Beckham ha ceduto al richiamo del mondo eSport diventando il secondo azionista del team Guild Esports. La squadra farà il suo debutto nell’autunno di quest’anno.

Stando alle indiscrezioni di Palco23, l’ex fuoriclasse ha investito 25 milioni di euro per portare questo team nell’élite degli sport elettronici. L’obiettivo è che il team superi i 115 milioni di euro in valutazioni di mercato nei prossimi anni. Beckham ha dichiarato: “So che la determinazione vive nei nostri atleti eSport e alla Guild abbiamo una visione per stabilire un nuovo standard, supportando questi giocatori nel futuro. Siamo impegnati a coltivare e incoraggiare i giovani talenti attraverso i nostri sistemi accademici e non vedo l’ora di aiutare il nostro team Guild Esports”.

La sede di Guild Esports sarà a Londra e lo stesso Beckham si occuperà di selezionare i nuovi talenti gestendo le competizioni in tornei come Fifa, Fortnite e Rocket League. Carleton Curtis è stato nominato CEO della Guild Esports. In passato aveva lavorato come direttore della strategia digitale per Fox Sports e come direttore del programma eSports di Red Bull. Queste le sue parole: “Il passaggio di David Beckham negli eSports è una progressione naturale data la sua esperienza nello sviluppo di attività sportive”. E ancora: “Il suo coinvolgimento nel lancio di Guild offre una grossa opportunità per introdurre la sua esperienza sportiva nel mondo degli eSport e per rafforzare ulteriormente questo settore in evoluzione”.

Grazie al successo ottenuto dagli sport virtuali durante il periodo di lockdown, Beckham ha voluto puntare su un settore fortemente in crescita. Non si tratta, però, del primo giocatore ad aver fondato un team in merito agli eSports: Gareth Bale, giocatore che attualmente milita nel Real Madrid, lo ha preceduto con il suo Elleven Esports che ha ottenuto grande seguito durante la competizione per club tenutasi a febbraio.