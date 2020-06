Nike lancia il nuovo “Flight Ball” dopo otto anni ricerca

Il colosso americano Nike lancia un nuovo concetto di aerodinamica abbinato al nuovo pallone da gioco “Nike Flight Ball”. E’ il risultato di una ricerca di otto anni sul miglioramento della stabilità del volo del pallone da calcio da parte del Nike Equipment Innovation Lab. Lì, le indicazioni dei giocatori vengono prese in considerazione seguendo tre fasi: esplorazione, ricreazione e innovazione.

All’interno di un ambiente controllato, il laboratorio è stato in grado di testare idee innovative su aerodinamica, struttura e materiali.

Al fine di ridurre le oscillazioni e quindi creare un volo più prevedibile e costante, il Nike Innovation Equipment Lab ha progettato una soluzione che promuove il movimento dell’aria attorno alla palla anziché l’impatto con la sua superficie. Il design è stato sviluppato con Nike AerowSculpt, una nuova tecnologia aerodinamica brevettata. “La progettazione è iniziata con una scanalatura Aerotrack di forma squadrata. Nelle 68 versioni successive, abbiamo modificato la forma del solco, aggiunto una trama a zig-zag ed esplorato molteplici caratteristiche per fornire un modello geometrico che consenta un volo più stabile”, spiega Kieran Ronan, Senior Director Nike di Global Equipment.

Un ulteriore elemento di design è la riproposizione del Nike ACC (All Conditions Control) 3D ink che aiuta a garantire un grip ottimale in condizioni di bagnato o asciutto. Il pallone Nike Flight utilizza il layout di inchiostro 3D per stampare dei micro lembi in maniera strategica lungo il design Nike AerowSculpt, riadattando i principi aerospaziali e ottimizzando ulteriormente la stabilità aerodinamica.