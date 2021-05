Playoff Lega Pro: Operazione di guerrilla marketing a poche ore da Feralpisalò-Bari

I “Leoni del Garda” celebrano la sfida di oggi (si gioca alle ore 17:30 gara 1 degli ottavi/palyoff Lega Pro 2021) con gli avversari dell’SSC Bari coinvolti in un video che vuole rendere omaggio ad una partita nella partita: quella del territorio. “Vincono tutti. Feralpisalò e Bari unite nel voler sottolineare alcuni dei prodotti tipici delle proprie terre con fierezza, leggerezza e… dialetto” – si legge in una nota dei gardesani.

Un’idea di comunicazione divertente per sottolineare il sentimento di ripartenza, unità, orgoglio che pervade da tempo il Paese.

Da una parte Il lago di Garda con il golfo salodiano, il coregone, vino e olio. Dall’altra la focaccia barese in riva al mare, i taralli e le orecchiette. Una delle squadre più giovani del panorama italiano contro una delle piazze più emblematiche e storiche del calcio nostrano.

Lo stadio bomboniera “Lino Turina” contro l’astronave “San Nicola”. Le ambizioni verdeblù contrapposte alla voglia biancorossa di tornare in alto nella “cadetteria”.

“Il ‘fòbal’, come a Brescia chiamano il ‘calcio’, dev’essere un mezzo per comunicare, conoscere, unire, anche sdrammatizzare – le parole di Matteo Oxilia, direttore comunicazione di Feralpisalò – abbiamo voluto mettere a confronto ingredienti e idiomi differenti, unici ma uniti dalla medesima passione e dall’attaccamento alle radici.Non una sfida ma un parallelismo che racconta quello che c’è oltre al campo, valorizzando anche l’impegno di aziende che lavorano ogni giorni per tenere alta la qualità di prodotti iconici. L’ospitalità gardesana farà da sipario al match perché la restituzione valoriale, per Feralpisalò, è importante: dalle 17,30 lasceremo la parola alle due squadre. Per noi sarà una sfida storica e vorremmo che fosse indimenticabile. Ringrazio Leonar Pinto e Daniele Quarto della Ssc Bari per l’entusiasmo e la pronta collaborazione”.

QUI IL LINK AL VIDEO