Cosa cambia nel mercato delle criptovalute. Le nuove norme previste dal MEF

Dal MEF tre mesi di proroga per l’imposta sulle cripto-attività, in Gazzetta UE il Regolamento MICA con le norme per il mercato delle criptovalute.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato l’imminente arrivo della proroga di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, per il versamento dell’imposta sulle cripto-attività, stabilita dalla legge 197/2022 (la Manovra 2023). Nel frattempo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento MICA, acronimo di “Market in Crypto Asset” – approvato definitivamente dal Parlamento Europeo lo scorso 31 maggio – che mette nero su bianco una regolamentazione uniforme per tutto il territorio comunitario in relazione all’offerta di cripto-attività. regole precise rivolte ai prestatori di servizi e si applica alle persone fisiche e giuridiche e alle imprese coinvolte nell’emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di criptovalute. Il Regolamento fornisceprecise rivolte ai prestatori di servizi e si applica alle persone fisiche e giuridiche e alle imprese coinvolte nell’emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di Entrando nel dettaglio del Regolamento, le cripto-attività sono definite come: “Una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”. I token fungibili, invece, sono ripartiti in tre categorie: e-money token (o EMT), stablecoins relativi a un’unica valuta; asset-reference token (o ART), stablecoins relative a più valute; token fungibili diversi dagli EMT e dagli ART, che coincidono con gli utility token. Oltre a definire gli obblighi di trasparenza e informativa, il MICA stabilisce anche i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi, così come per la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti.